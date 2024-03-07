Жители Подмосковья могут принять участие в новом потоке «Школы фермера»

До 8 апреля жители Подмосковья могут подать заявку на участие в 9 волне образовательного проекта «Школа Фермера». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что с 2020 года выпускниками проекта «Школа Фермера» стали более 500 слушателей из Подмосковья, которые впоследствии вступили в ряды фермеров. Представители Центра агропромышленного развития региона активно принимают участие в обучении: читают лекции, выезжают в рамках практики на действующие фермы.

«Обучение состоит из теоретического и практического курсов, что позволит не только расширить свои знания в области сельского хозяйства, но и приобрести полезные навыки по запуску агробизнеса», - рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Бесплатное обучение длительностью 250 часов пройдет на базе ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. По окончании выдается диплом государственного образца. Заявки на участие в конкурсе по отбору слушателей принимаются онлайн на портале «Свое фермерство».