Жители Подмосковья могут принять участие в новых проектах Росмолодежи

Жители Подмосковья могут принять участие в новых социально значимых проектах Федерального агентства по делам молодежи, которые реализуются в рамках направления Росмолодежь.Добро.

Так, с первого июня по десятое декабря проводится Всероссийский конкурс творческих идей «Росмолодежь. Добро», а с третьего по восьмое октября состоится Волонтерская экспедиция «По пути с добром».

Волонтерская экспедиция «По пути с добром» пройдет по речному маршруту: Волгоград – Самара – Саратов – Казань. В ней могут принять участие молодежь, молодые семьи и семьи военнослужащих.

В конкурсе «Росмолодежь.Добро» могут поучаствовать жители в возрасте от 17 до 35 лет, а также молодые семьи, постоянно проживающие в России и зарегистрированные на платформе «ДОБРО.РФ».

Для участия нужно зарегистрироваться здесь и направить видеоролик (видеоэкскурсию) по одной из семи номинаций. В том числе – видеоэкскурсию по объекту исторического наследия, по достопримечательностям города, по особенностям удивительного мира природы, о культуре и традициях народов.