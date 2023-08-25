Жители Подмосковья могут принять участие в опросе на тему жизни в селах
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Жителям Подмосковья предложили принять участие в опросе на тему жизни в селах. Его проводит Центр социологических исследований «14-35» по заказу Российского союза сельской молодежи и Росмолодежи.
Граждан просят ответить на вопросы касательно перспектив развития сел, ожиданий от социальных преобразований.
Результаты исследования станут основой для изменений, которые сделают села современными и уютными населенными пунктами для молодежи.
Поучаствовать в исследовании можно здесь до 27 августа. На прохождение опроса потребуется не более десяти минут. Он анонимный.