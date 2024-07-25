Жители Подмосковья могут заключить брак в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»

Подмосковные молодожены могут официально заключить брак в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», расположенном в Одинцово. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Каждая регистрация заключения брака проходит с музыкальным сопровождением <…>. Также молодоженов ждет прекрасная смотровая площадка на колокольне, где можно провести фотосессию и ударить в колокол в честь рождения новой семьи», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пары могут подать заявление на заключение брака на портале госуслуг. Кроме того, можно сделать это лично в областном Дворце бракосочетания № 3, расположенном в Красногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.