Жители Подмосковья смогут наблюдать за полетом МКС в июле

Полет международной космической станции (МКС) можно будет наблюдать в небе над Подмосковьем с 1 по 25 июля. Он будет заметен и для жителей Истры, сообщает интернет-издание «Истринские вести.

В издании уточнили, что информацию об этом подтвердили в столичном Музее космонавтики. Там уточнили, что станция будет выглядеть как яркая точка, ее передвижение будет происходить с юго-запада на юго-восток, это будет продолжаться в течение нескольких минут.

С графиком можно ознакомиться здесь. Кроме того, жители региона сегодня также смогут увидеть, как выглядит планета Земля с МКС в режиме онлайн, трансляция доступна по ссылке.