Жители Подмосковья в августе подали более 180 тысяч заявлений в отношении недвижимости. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Более одиннадцати тысяч заявлений поступило на регистрацию ипотеки. При этом большинство заявок было подано онлайн — 92%.

Порядка четырех тысяч заявлений жители подали на регистрацию договоров долевого участия. Девяносто пять процентов из них были поданы так же в электронном виде.

Сейчас почти все услуги Росреестра доступны в онлайн-формате на официальном сайте учреждения.