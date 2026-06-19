Жители российского города призвали разобраться с агрессивными собаками, кусающими детей

В Новомосковске Тульской области мама пострадавшего ребенка разыскивает владельцев собаки, которая укусила ее сына. Как передают «Тульские известия» , происшествие случилось на улице Вахрушева у магазина. Женщина просит хозяев откликнуться, чтобы узнать, привито ли животное, — от этого зависит лечение ребенка и его поездка в лагерь.

В социальных сетях Новомосковска появился тревожный пост от матери пострадавшего ребенка. По ее словам, инцидент произошел у одного из магазинов на улице Вахрушева. Собака — серая, небольшого размера — укусила мальчика, а на прогулке с ней находились две женщины.

В своем обращении женщина просит владельцев животного откликнуться и сообщить, привита ли собака. От этого зависит дальнейшая тактика лечения: ребенку уже назначены уколы, и семья планировала поездку в лагерь, за который внесена плата.

Публикация вызвала широкий резонанс — ее посмотрели более 14 тысяч человек. Оказалось, что это не единичный случай. Одна из горожанок рассказала в комментариях, что на улице Школьной на нее из укрытий бросилась стая бездомных собак, и женщина с трудом отбилась, испугавшись серьезных последствий.

Жители города выражают обеспокоенность участившимися случаями нападений и призывают владельцев собак быть внимательными при выгуле питомцев, а также уделять больше внимания вопросу контроля над безнадзорными животными.