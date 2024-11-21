Жителя Запрудни Талдомского округа наградят знаком «За доблесть и мужество»

В ближайшее время житель Запрудни Талдомского округа будет удостоен награды Московской области «За доблесть и мужество». Этот случай доказал, что среди нас живут настоящие герои!

Минувшим летом в Запрудне местный житель поселка спас пенсионерку от рук злоумышленника. Как позже стало известно, преступник напал на пожилую женщину, нанеся ей около 30 ножевых ранений и похитив 5 тыс. руб. Однако ему не удалось скрыться с места происшествия.

Сосед пострадавшей услышал крики и поспешил на помощь. Мужчина выбил дверь квартиры, вывел пенсионерку, закрыл нападавшего в одной из комнат и вызвал экстренные службы.

Администрация Талдомского округа направила ходатайство о награждении нашего смелого земляка Дениса Волкова. За проявленный героизм Постановлением Губернатора Московской области Андрея Воробьева от 14 ноября 2024 года мужчину отметят знаком «За доблесть и мужество».

Этот случай в очередной раз доказал, что в Талдомском округе живет немало людей, готовых протянуть руку помощи и проявить смелость в трудные моменты. Они — обычные люди с большими сердцами, которые не стремятся к славе и признанию.