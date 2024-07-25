Жителям Московской области пообещали жаркую погоду в пятницу

В пятницу, 26 июля, в Московском регионе ожидается более жаркая погода. Об этом Regions рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Погода ожидается преимущественно без осадков, также прогнозируется переменная облачность. В Москве ночью — +14…+16 градусов, днем — от +24 до +26 градусов», — рассказал эксперт.

При этом в Подмосковье, по его словам, погода будет более комфортной. Дневная температура воздуха составит +22…+27 градусов, ночная — +11…+16.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».