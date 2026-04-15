Жителям Подмосковья напомнили о Дне Евразийского экономического союза. Он отмечается ежегодно 29 мая. Соответствующая резолюция была выдана по итогам рассмотрения инициативы МИД РФ.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это действующая международная структура, которая была создана для углубления региональной экономической интеграции. Главная задача союза — обеспечить беспрепятственное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы на пространстве пяти государств-участников: Армении, Белоруссии, Казахстана, Ктргизии и России.

В прошлом году День Евразийского экономического союза проходил в столице. В 2026-м его планируется провести в субъектах РФ, в том числе в Московской области.