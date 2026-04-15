Куда пропали снегири из Балашихи? Орнитологи раскрыли тайну весеннего исчезновения

Весеннее тепло принесло жителям Балашихи не только радость, но и загадку. Птицы с ярко-красной грудкой, которые всю зиму охотно позировали перед камерами в городских парках и стайками слетались к кормушкам, внезапно исчезли из поля зрения. Многие решили, что снегири покинули пределы Подмосковья, отправившись в более холодные края. Однако, как поясняют специалисты из национального парка «Лосиный остров» в беседе с REGIONS, это расхожее мнение ошибочно. Пернатые никуда не улетают — они просто переселяются из шумного города в тихий лес.

Что же заставляет красногрудых красавцев менять дислокацию?

В середине апреля у птиц начался разгар брачного сезона, рассказали эксперты. Именно в эту пору в глубине лесных массивов можно услышать знаменитые трели. Слушателю эти звуки часто кажутся меланхоличными и даже печальными, напоминая негромкий скрип или тихий посвист.

Орнитологи «Лосиного острова» объясняют: это вовсе не тоска. Так самцы снегирей демонстрируют свое мастерство и привлекают самок. Их песни специалисты называют одними из самых нежных и мелодичных среди всех лесных пернатых.

К середине апреля пары либо уже окончательно сложились, либо находятся на финальной стадии «брачных переговоров». Для строительства гнезд и будущего выведения потомства птицы выбирают самые труднодоступные участки леса — глухие ельники и густые заросли, где их никто не потревожит.

«Птицы выбирают укромные уголки — густые ельники и смешанные чащи. На ветвях ели или можжевельника, в 2–4 метрах от земли, вскоре появится их гнездо: прочная чаша из веточек и мха, тщательно утепленная шерстью животных, перьями и сухими травинками», — рассказали специалисты «Лосиного острова».

По информации экспертов, поменялся и их рацион. Зимнее меню из сухих ягод рябины ушло в прошлое. Теперь снегири переключились на свежую зелень. Основу их питания сейчас составляют набухшие почки березы, сережки ольхи и ивы, а также семена из хвойных шишек. Такая витаминная диета, по словам экспертов, помогает пернатым накопить силы перед важнейшим этапом — высиживанием яиц и выкармливанием голодных птенцов.

