Жителям Подмосковья рассказали, как меняется поток транспорта и его скорость в летний период

«Самым частым нарушением вне зависимости от времени года является превышение скоростного режима — с начала года именно этот вид из всех нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации, составил больше 90%. Чаще всего скорость превышают в диапазоне от 20-40 километров в час», — отметил глава ведомства Алексей Гержик.