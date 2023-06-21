Жителям Подмосковья рассказали, как меняется поток транспорта и его скорость в летний период
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
С наступлением теплой погоды в Подмосковье возрастает транспортный поток, он может увеличиться 1,5-2 раза, сообщили в областном Минтрансе. Средняя скорость движения потока по отношению к зимнему периоду при этом повышается на три пункта — до 70 километров в час.
«Самым частым нарушением вне зависимости от времени года является превышение скоростного режима — с начала года именно этот вид из всех нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации, составил больше 90%. Чаще всего скорость превышают в диапазоне от 20-40 километров в час», — отметил глава ведомства Алексей Гержик.
В связи с увеличением транспорта в весенне-летний период число нарушений на дорогах также растет. В министерстве призвали соблюдать скоростной режим, поскольку подобное нарушение является одной из самых частых причин ДТП.
Напомним, что накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко провели рабочую встречу.