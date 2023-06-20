Валентина Матвиенко на встрече с Андреем Воробьевым назвала Подмосковье лидером в России по многим направлениям

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко провели рабочую встречу. В ходе нее они обсудили экономическое и социальное развитие региона.

«Сегодня Московская область — лидер по многим направлениям среди субъектов Федерации благодаря вашим усилиям [Андрей Юрьевич], как губернатора, региональной команде, конечно, благодаря труженикам, всем жителям Подмосковья», — сказала Матвиенко.

Она отметила то, что в регионе стремятся создать благоприятные условия для местных жителей и указала на важность взаимодействие региона с Москвой. Также спикер Совфеда добавила, что в регионе часто разрабатывают законопроекты, которые важны и для других субъектов страны. По ее словам, после рассмотрения они становятся законами и помогают в развитии регионов России.

Андрей Воробьев в свою очередь отметил, что региону важен диалог с Госдумой и Совфедом. Глава Подмосковья также отметил, что в регионе предложили законопроект, который касается голосования за управляющие компании в формате онлайн.

«Очень важный законопроект, который мы предложили — это все, что касается голосования за управляющие компании, чтобы это было также удобно, онлайн. Это позволит гражданам, жителям реально чувствовать заботу управляющей компании, а не какие-то испытывать проблемы», — указал губернатор.

Кроме того, в регионе отдельное внимание уделяется безопасности железнодорожного сообщения, указал Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику.