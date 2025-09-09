Жителям Подмосковья рассказали о форуме Kazan Digital Week

Жители Подмосковья смогут принять участие в Международном форуме Kazan Digital Week – 2025, который пройдет в Казани с 17 по 19 сентября в онлайн- и офлайн-форматах. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В рамках форума участники смогут обсудить и распространить свои знания, сформировать международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, интегрировать технологии в научные исследования, бизнес-практику, государственное администрирование и промышленное производство. Среди основных направлений – интеллектуальные транспортные системы; цифровые технологии в государственном управлении; цифровая индустрия 4.0; кибербезопасность нового времени и другие. Узнать подробнее о программе мероприятий и форме для регистрации участников можно здесь.

Форум пройдет при поддержке Минцифры России и Кабинета Министров Республики Татарстан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 18+