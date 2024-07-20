Косметолог Ямазаки рассказала россиянкам, как правильно краситься в жару

В жаркую погоду очень сложно бывает подобрать правильный макияж, рискуя, что тушь или тоналка могут попросту потечь на лицу из-за жары. На это в беседе с порталом портал «Узнай.ру» указала управляющая бьюти-пространством Faceology Наталия Ямазаки.

Со слов эксперта, чтобы макияж долго сохранял свою первозданную свежесть и не потек, необходимо позаботиться о наличии у косметичке средств для кожи с высокой степенью защиты от солнца на губах и лице.

«Нужна хорошая подготовка кожи в зависимости от ее типа. Иначе все потечет даже зимой. В подготовку входит тонизирование, при необходимости — сыворотка и база из ухаживающих средств. Также нужно использовать средства с spf-защитой на лице и губах», — отметила Ямазаки.

В продолжение темы специалист посоветовала, чтобы кожа дышала, обязательно выбирать для макияжа в летние месяцы не очень плотный тон. А уже после макияжа есть смысл нанести на лицо прозрачную пудру.

«В жару важно очищать кожу, поскольку сальные железы активно работают. В качестве ухода хорошо подойдут легкие увлажняющие крема», — добавила Ямазаки.

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