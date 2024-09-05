Журналистов Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе «СМИротворец»

Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных, национально-культурных и этнических СМИ и проводится в шести номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Семейные традиции народов России».

СМИ из Приволжского федерального округа могут подать заявку до 15 сентября, из остальных округов — до 1 октября. Награждение лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре в Москве. Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена на сайте проекта.

Также все желающие могут принять участие в Школе межэтнической журналистики, которую проводит Гильдия межэтнической журналистики при поддержке ФАДН России. В этом году пройти обучение могут граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального. К федеральному — очному — этапу будут допущены лучшие студенты, которые сумеют зарекомендовать себя, в том числе в социальных сетях, во время регионального модуля. Обучение в Школе – бесплатно. Предусмотрен конкурсный отбор.