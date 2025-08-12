Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», вновь начала передавать сигналы, практически идентичные тем, которые транслировались перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине в январе 2022 года. На это обратил внимание телеграм-канал «Милитарист».

Так, в эфире прозвучали те же кодовые слова и группы цифр, что и три с половиной года назад, с незначительными изменениями в числовых последовательностях.

Особое внимание наблюдателей привлекли переданные слова «Счесолуб» и «Дружность», которые конспирологи связали с предстоящей 15 августа встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Накануне в эфире УВБ-76 также звучали загадочные «Кернер», «Рюшный», «Джиночили» и «Люкоспас».

Станция, вещающая на частоте 4625 кГц, традиционно начинала передачи с аббревиатуры НЖТИ и группы цифр, предположительно указывающих на адресатов сообщений. Далее следовали числовые последовательности и одно-два непонятных слова.

Конспирологи считают, что УВБ-76 раньше была связана с системой управления стратегическими ядерными силами России, однако точное предназначение радиостанции до сих пор остается загадкой.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о судьбе русофобов в ЕС сигналами «Радиостанции Судного дня».