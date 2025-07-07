Очередная волна критики обрушилась на главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведева. В своем телеграм-канале он прокомментировал ожидающийся процесс по рассмотрению вотума недоверия ей и всей ЕК в Страсбурге.

Как напомнил Медведев, заседание по этому случаю собирают из-за возможного участия фон дер Ляйен в махинациях с закупками вакцины Pfizer во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

«Уже на этой неделе судьбу Урсулки будет решать бессмысленный и беспощадный Европарламент. Расклады неясны. Вполне вероятно, токсичная бабка и сохранит должность», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза РФ также вспомнил сигналы так называемой радиостанции «Судного дня». Он связал их с последствиями, с которыми столкнутся русофобы из Европейского союза (ЕС).

«Для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай (кто не понял, тот поймет)», — написал Медведев.

29 июня радиостанция УВБ-76, также известная как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», выдала рекордные 29 неизвестных слов за день. Это произошло на фоне саммита НАТО, который проходил в Гааге с 24 по 25 июня.

«Жужжалка» представляет собой российскую военную радиостанцию, ранее входившую в состав Западного военного округа. Она работает на частоте 4625 кГц с однополосной верхней боковой полосой.

Большую часть времени УВБ-76 транслирует короткий «жужжащий» сигнал, повторяющийся около 25 раз в минуту. Иногда он прерывается для передачи голосовых закодированных сообщений на русском языке. Вещание продолжается круглосуточно.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведева прокомментировал создание буферной зоны с Украиной словами президента РФ Владимира Путина.