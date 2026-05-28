Более 300 студентов прошли практику в МФЦ Подмосковья с начала 2026 года

С начала года свыше 300 студентов получили ценный профессиональный опыт, пройдя практику в многофункциональных центрах «Мои Документы» Подмосковья. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Практика в МФЦ дает студентам не формальное заполнение бумаг, а реальную возможность поработать с современными технологиями и пообщаться с людьми. Многие практиканты впоследствии становятся штатными сотрудниками: организация предлагает им четкие перспективы карьерного роста и возможности профессионального развития.

Многофункциональные центры Подмосковья все активнее выступают в роли образовательной площадки для будущих профессионалов. Наибольший интерес к стажировкам проявляют студенты юридических специальностей, а также будущие специалисты в области государственного и муниципального управления, экономики и финансов.

Студенты высоко оценивают возможность пройти практику в «Моих Документах». Гибкий график позволяет им без проблем совмещать работу с учебой, не жертвуя ни практикой, ни освоением учебной программы. Каждому практиканту назначается опытный наставник из числа сотрудников МФЦ — он помогает разобраться в рабочих процессах, объясняет стандарты обслуживания и поддерживает на всех этапах адаптации. В ходе стажировки молодые люди погружаются в повседневную работу центра: взаимодействуют с посетителями, осваивают цифровые сервисы и автоматизированные системы, учатся решать практические задачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей Школьной лиги Подмосковья.