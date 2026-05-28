Экстремально похудевшая Ольга Дибцева рассказала о поддержке мужа

Российская актриса Ольга Дибцева, известная по роли в сериале «Беспринципные», откровенно рассказала о своей личной жизни и борьбе с лишним весом. В интервью Леди.Mail она рассказала , что развод с предыдущим мужем дался ей очень тяжело. Она чувствовала себя раздавленной собственными килограммами.

По словам Дибцевой, именно нынешний супруг, Евгений Евпак, помог ей принять решение начать худеть. Евгений поддерживал ее на всем пути, постоянно напоминая: «Ты худеешь для себя, а не для меня». И это сработало. После того как Ольга привела себя в форму, ее самооценка заметно повысилась.

Сейчас Дибцева признается, что счастлива в браке. Евгений взял на себя ответственность за детей и за нее. У пары, по словам актрисы, не было так называемого «кризиса трех лет». Они до сих пор устраивают друг другу романтические встречи и радуются каждому дню вместе.

Ольга также призналась, что ей пришлось научиться отпускать контроль и перестать быть «вечным командиром». Как только она расслабилась, жизнь стала легкой и счастливой.

Однако не все так гладко в публичном пространстве. После похудения Дибцеву часто критикуют в социальных сетях. Многие пишут, что с пышными формами она выглядела гораздо эффектнее. Сама актриса объяснила, что из-за потери веса и последствий родов и кормления грудью ей пришлось прибегнуть к пластической операции на груди. Но это ее личный выбор, и она не жалеет о нем.

