Знаки отличия «Спортивная доблесть» вручили шатурскому тренеру и его воспитаннику

Тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ Таканаев Самат Мубаракшевич и его воспитанник Белов Степан Александрович удостоены знаками отличия «Спортивная доблесть», сообщила спортивная школа г. Шатура.

Знак отличия «Спортивная доблесть» — форма поощрения граждан, которые проявили высокие достижения в сфере физического воспитания и физической культуры, и спорта в Свердловской области. В данную категорию также входят лица, которые способствуют развитию массового, школьного и студенческого спорта, спорта высших достижений, а также принимают участие в подготовке спортивного резерва.

Тренер-преподаватель шатурской спортивной школы Самат Мубаракшевич достойно подготовил своих воспитанников Белова Степана и Ермачкова Егора, которые вошли в состав сборной команды Подмосковья. Спортивный коллектив стал участником финала летней Спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ. Мероприятие состоялось с 6 по 10 августа в Барнауле в рамках XII летней Спартакиады. В Спартакиаде показали свое мастерство 300 гребцов, которые представляли 30 российских регионов.

По итогам финала Белов Степан занял третье место. Он проявил себя в в составе байдарки-четверки на дистанции 500 м.