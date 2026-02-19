«Золотая клетка» для бедных: юрист назвал истинные причины кризиса брака

Россия уверенно держит печальное лидерство по количеству разводов, при этом желающих сыграть свадьбу с каждым годом становится все меньше. Юрист Кирилл Гавриличев (управляющий партнер ГК ЛИГАЛ) в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему институт брака стремительно теряет свою привлекательность.

По словам эксперта, главная причина — утрата браком функции «имущественного якоря». Схема накопления благ кардинально изменилась: сегодня для покупки жилья не нужно создавать ячейку общества и вставать в очередь, достаточно иметь хороший доход и одобренную ипотеку.

Вторым фактором стала непомерная финансовая нагрузка. Как отметил юрист, традиционный уклад, при котором мужчина обязан содержать семью и детей, превращает брак в «золотую клетку» для мужчин и источник тревоги для женщин.

«Многие молодые люди просто опасаются не выдержать такого бремени, а девушки не могут получить гарантию стабильного будущего», — пояснил он.

Добавляют масла в огонь и инфоповоды. Юрист подчеркивает, что блогеры и медийные личности активно тиражируют «страшилки» о браке, а СМИ пестрят подробностями скандальных разводов звезд, где главными темами становятся эмоциональное насилие и раздел миллионов.

Кроме того, выросла юридическая грамотность населения. Сегодня молодые пары все чаще приходят к адвокатам еще до свадьбы.

«Полученные ответы нравятся не всем, опять же, лучше понимая последствия проставления росписи у регистратора браков, не все решаются дойти до ЗАГСа», — поделился юрист.

Парадоксально, но спасительный брачный договор не работает «на берегу». Для женщины он часто выглядит как ловушка, оставляющая ее «с детьми без всего», а для мужчины-бизнесмена отсутствие такого договора — риск потерять дело. В итоге обе стороны оказываются в тупике.

Усугубляет ситуацию и война на юридическом фронте во время развода. Государственные инициативы по медиации разбиваются о человеческое упрямство: никто не хочет быть побежденным.

«При разводе необходимо решить две проблемы... как разделить имущество и как дальше воспитывать детей. К сожалению, почти в любом разводе эти сферы жизни становятся полем для битвы», — подчеркнул юрист.

Впрочем, эксперт видит в этом и позитивную перспективу. Когда количество браков пойдет на спад, начнет расти их качество.

«Полагаю, что когда-нибудь мы увидим, как большинство браков будут являться осознанным решением двух людей, которые никогда не разведутся», — резюмировал он.

Ранее эксперт Ермохина рассказал, как составить брачный договор, который будет трудно оспорить.