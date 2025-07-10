Золотые ноты Кадышевой: народная звезда превратила талант в элитную недвижимость

Надежда Кадышева и ее семья за годы успешной карьеры смогли создать комфортные условия для жизни в Москве, которые даже можно назвать по-звездному роскошными. Об этом пишет KP.RU.

Певица и ее муж композитор Александр Костюк владеют тремя элитными квартирами в престижных районах столицы. Среди них апартаменты на Долгоруковской улице стоимостью около 120 млн рублей, четырехкомнатная квартира в ЖК «Евродом» (от 90 млн) и жилье в «Ласточкином гнезде» у метро «Новослободская» (еще около 90 млн).

Как отметила «Комсомолка», основной доход семье приносит Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», которым руководит Александр Костюк. По данным за 2024 год, выручка театра составила 69 млн рублей, а чистые активы — 124 млн. Вероятно, в эту сумму входит и само здание театра у метро «Тимирязевская». При этом частные выступления Кадышевой, скорее всего, оформляются через ИП ее мужа.

Всего насчитали три квартиры в центре Москвы, общая стоимость которых не меньше 300 млн рублей.

Сейчас 66-летняя певица продолжает выступать, но выбирает концерты выборочно. Ее график — щадящий, в отличие от коллег, которые круглый год ездят на гастроли. Кадышева исполняет программы по 2,5 часа, что дается не каждому даже молодому артисту.

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