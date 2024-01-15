Звезда музыкального шоу «Голос. Дети» сломал позвоночник в ДТП под Воронежем

Как передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на мать Вадима Якушева Валентину, участнику шоу «Голос. Дети» получил тяжелейшие травмы позвоночника и до конца восстановления будет ходить в медицинском корсете.

Со слов убитой горем женщины, роковая автоавария произошла в Воронежской области практически накануне Нового года.

Звезда музыкального телепроекта был за рулем своего Nissan X-Trail вместе с друзьями. В какой-то момент появился Mercedes-Benz на летней резине, который и спровоцировал ДТП.

«Денис в сознании. Руки, ноги все двигаются. Прогноз на восстановление есть. Врачи наблюдают пока. Сказали: несколько месяцев в корсете и там уже можно будет делать выводы», – рассказала мама певца.

Женщина добавила, что она сама также в момент аварии находилась рядом с сыном в авто. Она получила ряд незначительных травм и уже выписана из клиники.