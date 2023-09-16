Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин скончался, пережив на пять лет свою жену

Как сообщает KP.RU со ссылкой на близкое окружение 61-летнего артиста, накануне звезда сериала «Солдаты» попал в клинику из-за серьезных проблем с сердцем. Пролежав там несколько дней, Гришечкин скончался. Врачи не смогли его спасти.

По словам основателя и лидера движения «Артисты воинам России» Дианы Бичаровой, внезапный уход Гришечкина стал для нее и всех, кто знал актера, полной неожиданностью.

«Мы со Славой виделись совсем недавно. Он должен был ехать вместе с нашим движением «Артисты воинам России» на гастроли в Санкт-Петербург. Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия. А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце. Мы все в шоке», — рассказала она.

Как приводится в материале издания, Вячеслав Гришечкин всего лишь на пять лет пережил свою жену Анну с которой прожил в браке 25 лет. В 2017 году женщина скончалась от онкологического заболевания. После чего артист впал в глубокую депрессию и пристрастился к алкоголю.