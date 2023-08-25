Порядка четырехсот жильцов аварийных домов планируют переселить до конца года в Солнечногорске

Строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья продолжается в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

В настоящее время в микрорайоне «Рекинцо-2» строители уже завершили монтаж каркаса на 1-й и 2-й секциях, а также завершаются работы по монтажу 3, 4 и 5-й секции. Одновременно с этим идут работы по устройству внутренних инженерных сетей, установке оконных блоков.

Ожидается, что в новый пятисекционный дом переменной этажности переедут сто сорок семь семей из аварийных домов в деревне Колтышево, поселках Поварово и Жуково. А общая расселяемая площадь аварийного жилья составит почти пять с половиной тысяч квадратных метров.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, планируют завершить в регионе досрочно.