Более тысячи задач по уборке лифтов выполнили в Подмосковье с начала весны

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Более тысячи задач по уборке лифтов и еще около 400 по устранению надписей в них выполнили в Подмосковье с начала весны. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ходе работ по приведению лифтов в порядок особое внимание уделяют обращениям жителей о неисправностях. К примеру, о неработающих кнопках, отсутствии освещения.

«Все поступающие заявки жителей находятся на контроле инспекторов», – отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.

О любой неисправности лифта или наличии в кабине вандальных надписей можно сообщить в Единую диспетчерскую службу Подмосковья или позвонить на короткий номер 122*4.