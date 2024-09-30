Стал известен график старта отопительного сезона в Подмосковье в 2024 году
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С приближением холодов жители Подмосковья с нетерпением ожидают начала отопительного сезона. Издание REGIONS узнало, когда планируется запуск отопления в 2024 году и как проходит этот процесс.
На сегодняшний день власти Московской области еще не опубликовали конкретную дату начала отопления в 2024 году. Однако, основываясь на предыдущем опыте и погодных прогнозах, можно сделать некоторые предположения.
Согласно установленным нормам, отопление в области начинают включать, когда средняя температура воздуха опускается ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. По предварительным данным, такие условия могут сложиться в период с 30 сентября по 6 октября или чуть позже, в первой половине октября.
Таким образом, отопительный сезон в столице и Подмосковье, вероятно, стартует в течение ближайших двух недель. Точная дата будет зависеть от фактических климатических условий. Процесс подключения тепла начинается, как правило, с социальных учреждений, затем к ним присоединяются жилые дома, а в конце — офисные здания и предприятия.
Важно подчеркнуть, что коммунальные компании имеют право начать тестовый обогрев жилых зданий еще до официального открытия отопительного сезона. К примеру, в 2023 году такие мероприятия были инициированы 3 октября.
Жителям рекомендуется следить за официальными объявлениями, так как время начала подачи тепла будет зависеть от погоды и решений местных властей. Процесс может занять некоторое время после официального объявления.
Ранее сообщалось, что в Рязани завершена подготовка газовых сетей к осенне-зимнему периоду.