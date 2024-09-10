Около 300 урн привели в порядок во дворах и на общественных пространствах Подмосковья за лето

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Три сотни урн привели в порядок во дворах и на общественных пространствах Подмосковья за лето, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Одинцово, Дубне и Волоколамске. В этих округах устранили 37, 31 и 30 нарушений в содержании урн соответственно.

Состоянию урн в муниципалитетах уделяется особое внимание, так как нормативное состояние этих элементов благоустройства является залогом чистоты населенных пунктов.