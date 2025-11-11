Переезд в лучшую жизнь: каким будет новый жилой комплекс для 123 семей Зарайска

В подмосковном Зарайске до конца 2026 года будет реализована масштабная программа по переселению граждан из непригодного для проживания фонда. Новый дом станет настоящим спасением для 123 семей, которые сейчас проживают в 25 аварийных зданиях.

Строительство современного жилого комплекса ведется в активном режиме — рабочие возводят четвертый этаж, одновременно проводя гидроизоляционные работы и монтаж системы отопления. Проект включает три четырехэтажных корпуса, которые будут полностью подготовлены для комфортного заселения.

Важным преимуществом нового месторасположения стала близость к недавно открывшейся школе, что особенно значимо для семей с детьми. Инфраструктуру дополнит благоустроенная территория с детской игровой площадкой и организованной парковочной зоной. Общая площадь нового жилья, ключи от которого семьи получат в 2026 году, составит более 4 тыс. кв м. Этот проект является значительным шагом в решении проблемы ликвидации ветхого жилья в Московской области.

