РЖД на выезд: Путин поручил крупным госкомпаниям покинуть Москву

Президент Владимир Путин поручил ускорить переезд ряда крупных государственных компаний, включая РЖД, из Москвы в регионы. Такое решение, по словам главы государства, должно разгрузить столицу и одновременно дать мощный импульс развитию субъектов федерации, укрепив их бюджеты и создав новые рабочие места.

Выступая перед участниками, президент потребовал завершить релокацию в максимально сжатые сроки. Речь идет о крупных госкомпаниях и корпорациях, которые по предварительной договоренности должны переместить свои штаб-квартиры из Москвы в другие регионы.

«Прошу завершить эту работу в кратчайшие сроки», — подчеркнул Путин, обращаясь к присутствующим.

Глава государства напомнил о достигнутых ранее договоренностях: цель таких перемещений — снизить нагрузку на столицу и одновременно дать толчок развитию бизнес-среды на местах. Ожидается, что вслед за корпорациями последуют налоговые поступления, вырастет доходная часть региональных бюджетов и появятся новые рабочие места.

Обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину, президент заверил: столица от такого исхода не пострадает. Задачу необходимо выполнять, не дожидаясь дополнительных сигналов.