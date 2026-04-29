Все дело в муже и детях: критерии ухудшения жилищных условий предложили изменить

В России предлагают изменить подход к одному из самых спорных положений Жилищного кодекса. Речь идет о ситуациях, когда после брака супруги начинают жить вместе, оформляют регистрацию по одному адресу, прописывают детей, а позже пытаются встать на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Сейчас такие действия нередко трактуют как намеренное ухудшение жилищных условий, из-за чего семье приходится ждать пять лет перед подачей заявления, пишет « Парламентская газета ».

С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь. Он предлагает прямо прописать в статье 53 Жилищного кодекса, что вселение в жилое помещение супруга и детей не должно считаться намеренным ухудшением жилищных условий. По его мнению, нынешняя формулировка закона, задуманная как защита от махинаций с жильем, на практике слишком часто бьет по обычным семьям.

Проблема возникает в типичной жизненной ситуации: до брака муж и жена зарегистрированы в разных квартирах, после свадьбы начинают жить вместе и оформляют прописку по одному адресу. Формально из-за этого площадь на одного человека уменьшается, и чиновники могут посчитать, что семья сама ухудшила свои условия, чтобы потом претендовать на помощь от государства. Именно так, по словам депутата, закон нередко применяется на практике.

Он приводит примеры, когда молодые семьи, жившие в тесных квартирах и не имевшие возможности купить собственное жилье, получали отказ только потому, что один из супругов был прописан у другого. Даже рождение ребенка не меняло ситуацию. В результате то, что с точки зрения здравого смысла выглядит как обычная семейная жизнь, в рамках формальной логики закона воспринимается как злоупотребление правом.

По мнению автора инициативы, здесь возникает явное противоречие: семейное законодательство и сама логика традиционной семьи исходят из совместного проживания супругов и детей, а жилищное законодательство часто смотрит на это иначе. Именно поэтому он считает необходимым убрать из федерального закона двусмысленность, которая позволяет трактовать нормальные семейные обстоятельства как попытку обойти правила.

Депутат также напоминает, что в ряде регионов уже действуют дополнительные фильтры против фиктивных схем. Например, в Петербурге для постановки на жилищный учет нужно прожить в городе не менее 10 лет. По его мнению, такой ценз оседлости и так служит защитой от мошенничества, поэтому наказывать добросовестные семьи еще и пятилетним барьером неправильно.

Если поправку поддержат, регистрация супруга или детей в одной квартире больше не сможет автоматически становиться основанием для отказа семье в признании нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах энергетики ликвидировали последствия снежного циклона.