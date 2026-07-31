Работы завершат к 1 сентября: капремонт гимназии №2 в Красногорске выходит на финиш

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков совместно с профильной командой провел выездной строительный штаб в гимназии №2, где капитальный ремонт вышел на финишную прямую. Как отметил руководитель муниципалитета, приоритетная задача — завершить все работы до начала нового учебного года, чтобы 1 сентября ученики пришли в обновленные и комфортные классы.

В фокусе внимания — не только обновление корпуса гимназии на улице Кирова, но и ремонт других образовательных учреждений: Красногорского колледжа и дошкольного отделения Петрово-Дальневской школы, расположенного в поселке Мечниково.

Помимо отделочных и фасадных работ, в гимназии №2 уже приступили к обустройству спортивного ядра. На прилегающей территории появятся футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки и многофункциональные спортивные площадки. Особой яркой деталью внутреннего пространства станут современные фрески, украшающие коридоры и рекреации. На них будут изображены знаковые объекты Красногорского округа: старинные усадьбы, храмы, памятники и сцены из исторических событий. Такое решение, по замыслу авторов проекта, позволит бережно вплетать историю родного края в повседневную школьную жизнь, делая обучение более наглядным и увлекательным.

Не менее масштабная работа ведется в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа». Как сообщил Дмитрий Волков, текущий ремонт охватывает два десятка образовательных учреждений округа. В перечень вошли школы №1, 11, 19, 20, Опалиховская гимназия, лицей №4, Нахабинский лицей №1, гимназия №7, образовательные центры «Лидер» (на улице Красноармейской), «Сабурово», центр имени А.Н. Косыгина, а также дошкольные отделения школ №10, №15, 19, Опалиховской школы и Нахабинской гимназии №4 имени А.В. Водопьянова.

Специалистам предстоит обновить кровли, фасады, рекреации и учебные кабинеты, отремонтировать бассейн, стояки, санузлы и групповые ячейки в детских садах. Кроме того, в планах — усиление ограждений и модернизация систем видеонаблюдения, а также улучшение материально-технической базы учреждений.

Глава округа подчеркнул, что все работы ведутся по графику, и на особом контроле — соблюдение сроков и качества, чтобы к началу учебного года каждый объект был полностью готов к приему детей.