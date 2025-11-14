«Сказочная» пристройка к пушкинскому саду «Звездочка» готова на 60%

В Пушкино депутатский корпус во главе с председателем Совета депутатов Артемом Садулой проверил ход строительства пристройки к детскому саду «Звездочка». Объект, напоминающий сказочный замок, уже готов на 60% и будет рассчитан на три группы для 60 детей.

Как отметили после инспекции, строительство ведется согласно графику, и ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Артем Садула подчеркнул, что исполнение работ по этому проекту — на особом контроле у депутатов.

После мониторинга детскому саду вручили современный принтер — оборудование, которое станет реальным подспорьем в работе педагогов. У воспитателей появится надежный помощник для подготовки занятий и праздников.

«Мы знаем, что повседневная работа педагогов и администрации учреждения требует огромного количества документов, методических материалов и распечаток для детей. Поэтому мы вручили заместителю директора «Звездочка» Анне Александровне новый, современный принтер. Благодарю коллегу-депутата Андрея Ломова за неравнодушное отношение», — сказал депутат.

Жест показал комплексный подход к поддержке образования: пока строители возводят новые стены, депутаты решают текущие потребности коллектива. Для родителей микрорайона это означает, что в 2026 году 60 детей получат места в современном корпусе, а педагоги уже сегодня обеспечены необходимым оборудованием для качественной работы.