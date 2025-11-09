Тепло без перебоев: что принесет Зарайску котельная «Беспятово»

В Зарайске идет строительство новой блочно‑модульной котельной «Беспятово». Объект разместят на улице Советской — по соседству с действующей котельной, которая работает с 1969 года.

Старая котельная — одна из крупнейших в округе: она снабжает теплом и горячей водой около 9 000 горожан. Однако, как подчеркнул глава округа Виктор Петрущенко, оборудование давно устарело и нуждается в замене, несмотря на ежегодную подготовку к отопительному сезону.

Новая котельная будет серьезнее — ее заявленная мощность составит 46 МВт. Строители планируют сдать объект до начала отопительного сезона 2026 года. На текущий момент уже заложен бетонный фундамент, на площадку привезли металлоконструкции и четыре из восьми предусмотренных проектом котлов.

Напомним, проект реализуется в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Запуск «Беспятово» позволит повысить эффективность теплоснабжения и обеспечить жителям Зарайска более надежное и качественное отопление.