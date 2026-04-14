Цифры озвучили, сроки обсудили: в администрации Красногорска прошла встреча по капремонту 80 многоэтажек

В администрации Красногорска прошло совещание, главной темой которого стали планы по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД) в округе.

За круглый стол сели представители сразу нескольких структур: управления ЖКХ, Фонда капремонта, подрядных организаций, управляющих компаний и даже прокуратуры.

Согласно озвученным данным, в текущем году запланировано привести в порядок около 80 многоэтажек. Причем эта цифра, как уточняется, не окончательная — в течение года список может пополниться. Всего же улучшения жилищных условий, по расчетам, затронут примерно 11 тысяч местных жителей.

Глава округа Дмитрий Волков дал поручение: регулярно собирать горожан, чтобы обсуждать предстоящие работы в каждом конкретном доме. На таких встречах люди могут напрямую пообщаться с теми, кто будет делать ремонт, и получить всю необходимую информацию без посредников.

Первые результаты уже есть. После серии подобных встреч подрядчики приступили к работам в микрорайоне Чернево-1. Остальные адреса, как ожидается, подключат позже в соответствии с утвержденным графиком.