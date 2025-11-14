В Городском округе Пушкинский установят 1000 новых фонарей к 2026 году

Городской округ Пушкинский готовится к настоящей фонарной революции — в 2026 году здесь установят около 1000 современных светодиодных светильников, которые кардинально изменят вечерний облик муниципалитета.

В рамках муниципальной программы и губернаторского проекта «Светлый город» новые линии освещения протяженностью более 30 километров появятся по 71 адресу, включая самые ожидаемые объекты: деревню Нагорное на Вишневой улице, софринскую Полярную улицу и микрорайон Заветы Ильича на улице Степана Халтурина.

Для реализации этого прорыва специалисты электросетевого хозяйства установят свыше 350 опор и внедрят интеллектуальные щиты управления, способные дистанционно определять неисправные участки. Это не только повысит надежность системы, но и ускорит реакцию на возможные проблемы. Параллельно по программе энергоэффективности заменят более 1500 устаревших светильников и модернизируют 60 шкафов управления.

Освещение дворов, детских площадок и контейнерных зон повысит безопасность в темное время суток, а современные светодиоды дадут более качественный свет при меньшем энергопотреблении.

Уже в текущем году округ демонстрирует впечатляющие темпы — за 9 месяцев построено 116 новых участков освещения и заменено 1700 светильников. Этот системный подход превращает точечные улучшения в комплексную трансформацию городской среды, где каждый новый фонарь становится не просто источником света, а инвестицией в комфорт и безопасность тысяч людей.