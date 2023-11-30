В Пушкинском округе Подмосковья строят платную автотрассу

В рамках проекта в настоящее время проводится реконструкция участка улицы Большая Тарасовская протяженностью 815 метров. Инспекторы отметили, что активно ведутся монолитные работы правого направления моста автомобильной дороги. В конце 2024 года объект должен быть сдан в строй.

Протяженность всей трассы составит более 15 километров. Работы ведутся за счет средств бюджета Московской области и ООО «Четвертая концессионная компания».