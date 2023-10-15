«Актеры позволят себе похулиганить»: чего ждать от театрального фестиваля «Подмосковные вечера»

Спустя пять лет «простоя» на сцене театра драмы и комедии «ФЭСТ» пройдет VII Международный театральный фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера» (12+). Целую неделю гости и жители Мытищ смогут смотреть спектакли от театров со всей страны и ближнего зарубежья, а еще – почувствовать себя театральными критиками. Рассказываем, почему событие не стоит пропускать.

Причина № 1. Представления на разных языках

Театральный фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера» будет проходить целую неделю. Каждый день на сцене «ФЭСТа» со своими спектаклями будут выступать труппы из Казахстана, Челябинска, Вологды, Набережных Челнов, Москвы и других городов.

«Экспертный совет фестиваля днями и ночами отсматривал более 300 спектаклей-заявок, которые присылали почти 200 театров со всех уголков России и СНГ, – поделился художественный руководитель театра Игорь Шаповалов. – Мы отобрали 13 лучших спектаклей, которые увидят зрители на фестивальной неделе».

Также, отметил худрук, в третий день фестиваля спектакль «Совесть» (14+), который будет проходить на казахском языке, посетит посол Казахстана в России Даурен Абаев.

Причина № 2. Черная комедия и другие нетипичные спектакли

Фестивальные спектакли зачастую отличаются своим уникальным сценарием и необычной подачей на сцене, отмечает Игорь Шаповалов. Но даже неценители экстравагантного искусства обязательно найдут в программе «Подмосковных вечеров» занятные для себя спектакли.

Фото: [ пресс-служба театра "ФЭСТ" ]

«Мы старались отбирать те работы, которые интересны прежде всего зрителям, а не критикам, – уточнил Шаповалов. – В нашей программе будут новаторские спектакли, такие как черная комедия про невероятное путешествие двух женщин «Две дамо4ки в сторону Севера» (16+) от выпускников школы-студии МХАТ, но также на сцене пройдут классические спектакли по Шекспиру и Тургеневу. И наш мытищинский театр представит всеми любимый спектакль по Булгакову «Дни Турбиных» (14+).

Открывать фестиваль будет Пермский театр юного зрителя спектаклем Николая Гоголя «Мертвые души» (16+).

Причина № 3. Интерактивный балаган

Закрывать «Подмосковные вечера» будут 2 ноября: наградят победителей фестиваля и проведут гала-концерт театральных капустников.

«В последний день фестиваля актеры позволят себе немного похулиганить и устроят настоящую импровизацию на нашей сцене, даже я не знаю наверняка, что они будут показывать, – признался художественный руководитель «ФЭСТа». – Знаю только, что зрители также смогут принять участие в этом творческом интер­активном балагане и почувствовать себя актерами».

Бонус-причина. Стать театральным критиком

«Подмосковные вечера» – фестиваль зрительских симпатий, поэтому вы сами можете стать театральным критиком и проголосовать за понравившийся спектакль. Постановка-победитель получит призы и подарки от организаторов праздника.