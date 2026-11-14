«Оба заорали»: житель Забайкалья перепутал медведя с мужчиной — чем закончилась встреча?

РИА Новости: житель Забайкалья принял медведя за человека и попросил закурить

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Курьезный случай произошел в Забайкалье: местный житель, отправившись в тайгу за кедровыми шишками, по ошибке принял бурого хищника за человека и обратился к нему с просьбой дать закурить. Подробности истории РИА Новости рассказал сын мужчины, Владимир.

Как рассказал собеседник агентства, его отец отправился в лес вместе с приятелями за шишками и к вечеру сильно устал. В облаке гнуса ему почудилось, будто впереди неторопливо движется невысокий человек с рюкзаком за плечами, тихо покряхтывая. Мужчина нагнал его, хлопнул по рюкзаку и попросил закурить.

«Но вместо ткани ощутил под рукой шерсть. Оба заорали: медведь тоже громко голос подал», — рассказал Владимир.

По словам сына, осознав ошибку, отец стремглав кинулся к биваку за ружьем. Однако когда он возвратился, зверя поблизости уже не оказалось.

По данным издания, прибежав на место встречи вместе с товарищами, мужчина обнаружил только порванный рюкзак и отпечатки, оставленные хищником после того, как тот съел орехи. По всей видимости, медведь долго маялся животом, пытаясь освободиться от непереваренной пищи, и потому брел, покряхтывая.

Ранее зоолог Кречмар рассказал, как вести себя при встрече с медведем.

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