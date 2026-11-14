«Происходят некие качели»: Анита Цой рассказала о самочувствии после терапии радиоактивным йодом

«МК»: певица Цой рассказала о самочувствии после облучения щитовидной железы

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Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Журналисты «МК» выяснили, как Анита Цой переносит последствия облучения. Несколько лет назад у певицы обнаружили болезнь Грейвса, а в апреле она обратилась в столичный онкоцентр с целью удалить щитовидную железу. При этом артистка отказалась от хирургического вмешательства в пользу терапии радиоактивным йодом.

По данным издания, сейчас певица находится на пике востребованности: выступает с концертами, гастролирует и примеряет на себя неожиданные образы. Совсем недавно она была ведущей церемонии «Товар года». На сцене певица выглядела безупречно, а за кулисами согласилась рассказать о своем состоянии.

«Через неделю я должна сдать анализы, тогда уже врачи посмотрят, что происходит в организме, — говорит Анита. – В апреле было облучение. Я думала, что ей уже все, конец. А она живет до сих пор и еще что-то там вырабатывает, какие-то гормоны. Сейчас будем проверять. Врачи говорят, что этот процесс у всех происходит по-разному. Мне надо до апреля подождать: она должна разрушиться».

По словам артистки, она принимает медикаменты и ощущает себя в целом нормально. Те неприятные проявления, что доставляли ей страдания прежде, больше не возвращаются.

«Сейчас уже ничего не проявляется, — говорит Анита. — Единственное, то набираю вес, то сбрасываю, то набираю, то сбрасываю. То есть происходят некие качели. Это из видимых моментов. А так в целом все хорошо: сон у меня восстановился. Сплю я теперь не три-четыре часа, как раньше, а 7-8. Даже иногда и этого мало. Прикольное состояние на самом деле».

Цой рассказала, что недуг впервые заявил о себе десять лет назад. В тот период она находилась на гастролях, и самочувствие внезапно ухудшилось без явных на то причин.

«В 2016-2017 годах, когда мы ездили с моим шоу по стране, я просто начала падать в обмороки, — делится артистка. — Давление вдруг стало подскакивать до 220, до 230. У меня никогда такого не было. Мое давление было, как у космонавтов: 120 на 80. Вот, так все и началось. Потом оказалось, что это моя щитовидочка шалит».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании онкобольной Лерчек.

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