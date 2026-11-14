Член Общественной палаты РФ, председатель комиссии по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов прокомментировал инцидент с забрасыванием яйцами кортежа президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию. По мнению Рогова, это первый тревожный сигнал и открытое проявление ненависти со стороны жителей западноевропейских государств, сообщило РИА Новости.

По данным издания, как следует из кадров, опубликованных местным журналистом Стивеном Мерфи, одну из машин кортежа забросали яйцами. Сам Мерфи отметил, что до граждан Западной Европы постепенно доходит осознание: причиной их обнищания стал режим Зеленского, который с «непомерным аппетитом» поглощает и разворовывает их налоги под видом оказания помощи для противостояния с Россией.

Рогов, комментируя ситуацию, подчеркнул, что подобные действия — не случайная выходка, а симптом более глубоких процессов. По его словам, жители европейских стран все чаще задаются вопросом, куда уходят их налоговые средства и почему уровень жизни падает, тогда как украинские чиновники продолжают требовать нового финансирования.

«Скоро эти брошенные яйца покажутся Зеленскому цветочками. Это первые звоночки, проявление ненависти жителей европейских стран, которые наконец-то начали понимать, какие коррупционные схемы выстроил Зеленский с руководством их государств, и что бандеровский шакал нарядился в овечью шкуру», — сказал Рогов РИА Новости.

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