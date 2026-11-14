Сбербанк отметил 185‑летие: в Подольске чествовали сотрудников и вручали муниципальные награды

В Подольске наградили сотрудников Сбербанка в честь 185-летия организации

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Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]

В Подольске в четверг, 12 ноября, прошла торжественная церемония, на которой чествовали сотрудников Сбербанка. Поводом стал 185-летний юбилей финансовой организации, сообщила администрация городского округа.

Со словами поздравлений к коллективу обратились управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Александр Герусов и первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов.

Владимир Кравцов вручил лучшим специалистам муниципальные награды — благодарности главы округа. Ими отметили многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие банка.

За почти два столетия Сбербанк превратился в неотъемлемую часть финансовой жизни страны. За его историей и достижениями прежде всего стоят люди — специалисты, которые каждый день работают с клиентами, помогают решать важные вопросы и развивают современные банковские услуги.

Администрация округа поздравляет сотрудников с заслуженными наградами и желает дальнейших профессиональных успехов.

Ранее сообщалось, что IV Открытый молодежный фольклорный фестиваль «Традиция» пройдет в Подольске в апреле 2027 года.

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