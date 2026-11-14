Каникулярная школа «Хакатон 3.0» в Химках: онлайн‑программа для школьников 5–11 классов с 16 по 20 ноября

С 16 по 20 ноября в Химках пройдет Региональная каникулярная школа «Хакатон 3.0» — шанс провести каникулы увлекательно и с пользой. Программа ориентирована на учеников 5–11-х классов и будет реализована в онлайн-формате, сообщила администрация городского округа.

Фото: [ Администрация г.о. Химки ]

В рамках школы запланированы мастер-классы по наиболее востребованным направлениям: дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), мобильной разработке и 3D-моделированию. Отдельный блок посвятят навыкам, без которых трудно представить современную проектную работу, — командообразованию и лидерству. Участники также разберутся в том, как устроено школьное хакатон-движение, и познакомятся с основами создания технологических стартапов. Такой набор тем поможет школьникам сориентироваться в многообразии IT-направлений и выбрать то, что ближе именно им.

«Развитие цифрового образования и создание условий для профессионального самоопределения школьников — важные направления работы системы образования Химок. Такие инициативы помогают ребятам раскрывать потенциал, осваивать перспективные направления и получать опыт реализации собственных проектов», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Даты проведения: 16–20 ноября 2026 года. Формат: онлайн. Возраст участников: учащиеся 5–11-х классов. Предварительно требуется регистрация.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» в Химках открылся в сентябре 2024 года на базе школы «Лидер». Он стал частью губернаторского проекта Андрея Воробьева по развитию сети центров цифрового образования в Московской области.

В Химках оборудованы шесть специализированных лабораторий, проектная и лекционная аудитории, где школьники бесплатно изучают программирование, мобильную разработку, робототехнику, технологии виртуальной и дополненной реальности и другие востребованные IT-направления.

Ранее сообщалось, что в Новых Химках прошла встреча с жителями.