Госдума поднимет вопрос о стоимости жилья и тарифах ЖКХ: обсуждение запланировано на 25 ноября

Председатель Володин: 25 ноября в Госдуме обсудят обоснованность тарифов ЖКХ

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в канале на платформе «Макс» сообщил, что 25 ноября в рамках правительственного часа парламентарии вместе с профильными министерствами обсудят, насколько обоснованы стоимость жилья и принципы формирования тарифов в сфере ЖКХ.

Спикер палаты напомнил, что на текущей неделе при рассмотрении основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года поднимался вопрос об обоснованности цены жилья и тарифообразования в коммунальной сфере.

«Планируем 25 ноября в рамках "правительственного часа", посвященного инфраструктуре для жизни, с участием профильных министров обсудить эти темы», — проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин также предложил гражданам присылать свои предложения и вопросы по этой теме в комментариях. По его словам, жизнь устроена так, что всегда интереснее обсуждать темы будущего — искусственный интеллект, современные технологии. По его мнению, это действительно важно и нужно.

Однако, как уточнил Володин, нельзя забывать о вопросах, с которыми люди сталкиваются в настоящем, о проблемах, которые сегодня беспокоят граждан. Именно поэтому тема обоснованности стоимости жилья и коммунальных тарифов выходит на первый план и станет предметом отдельного разговора с профильными министерствами.

«Жду ваших предложений и вопросов по ним. Присылайте в комментариях», — написал Володин.

Ранее сообщалось, вопросы ЖКХ взяты в работу по итогу встречи с жителями Новых Химок.

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