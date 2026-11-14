Ученый: предсказать обвал ледника Мижирги, унесший жизни 17 альпинистов, было невозможно

По данным издания, события развивались в начале сентября. Ледяная масса отделилась от склона и накрыла группу спортсменов в Безенгийском ущелье. Неделю продолжались поисково-спасательные работы. Их итогом стало обнаружение тел 17 погибших; еще шестеро участников получили ранения. Специалисты связывают произошедшее с отколовшимся куском ледника Мижирги, который подтаял на фоне климатических изменений.

По информации издания, Докукин обратил внимание на то, что район Безенги отличается крайне сложной предсказуемостью ледниковых процессов. Причина — отсутствие конкретных фактических сведений об активности ледников.

«Увидеть какой-то признак того, что эта масса льда оторвется, возможно только в редчайших случаях. Дело в том, что подобных висячих ледников на массиве у горы Дыхтау порядка 30. И говорить, что все они упадут, нельзя, так как у каждого свой рельеф основания, и поведение ледников даже в пределах одного массива очень разнообразно. А такой специальной службы, чтобы за всем этим наблюдать, людей не хватит никогда», — сказал Докукин.

Ранее сообщалось, что эксперт Эйкстер назвал стоимость поиска альпинистки Наговициной.