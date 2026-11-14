По данным издания, блогер, борющаяся с онкологическим заболеванием, была осуждена на условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах средств за границу. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 г. Гагаринским районным судом г. Москвы, сняв судимость. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — согласно данным ТАСС, так говорится в документе.

По данным СМИ, у женщины обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Болезнь выявили после того, как в конце февраля она родила четвертого ребенка. Заболевание продолжает развиваться, и медики советуют прибегнуть к CAR-T-клеточной терапии, которую проводят в Китае. Однако воспользоваться этим шансом блогер не могла. Причина — приговор: за вывод свыше ₽250 млн в Эмираты суд дал ей пять лет условно, что автоматически закрывает выезд за пределы страны. Накануне Чекалина направила обращение о помиловании на имя президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Симоньян выразила надежду на милосердие президента Путина к онкобольной Лерчек.