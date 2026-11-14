Не про популярность, а про гуманность: в Кремле раскрыли мотивы помилования блогера Лерчек

ТАСС: Песков объяснил решение Путина о помиловании блогера Лерчек гуманностью

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Фото: [Медиасток.рф]

Пресс-секретарь российского лидера сообщил ТАСС, что блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек и осужденная на условный срок за незаконные валютные операции, причинила государству серьезный экономический урон. Тем не менее президент Владимир Путин помиловал ее, руководствуясь исключительно гуманными соображениями.

Как подчеркнул представитель Кремля, очевидно, что экономический ущерб для государства оказался весьма значительным. Однако решающую роль сыграло другое: речь идет о женщине с терминальным диагнозом, у которой к тому же есть несовершеннолетние дети. Именно эти обстоятельства и стали основанием для принятия решения о помиловании.

«При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности», — сказал Песков.

По данным издания, у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Заболевание выявили после рождения четвертого ребенка в конце февраля. Болезнь прогрессировала, и врачи рекомендовали попробовать CAR-T-клеточную терапию в Китае, однако выехать на лечение блогер не могла из-за условного срока. Суд отклонил ее ходатайство о поездке за границу, после чего она направила обращение о помиловании на имя президента.

Ранее сообщалось, что певица Анита Цой рассказала о самочувствии после терапии радиоактивным йодом.

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