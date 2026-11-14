Лерчек плачет и хочет записать видео, защита блогера поблагодарила Путина за помилование: что известно к этому часу

Защита блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, поблагодарила президента России Владимира Путина за решение о ее помиловании. Об этом говорится в комментарии адвоката Константина Третьякова, сообщило РИА Новости.

«Выражаем большую признательность Владимиру Владимировичу Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения», — говорится в сообщении в Telegram.

Юрист Катя Гордон рассказала, что Валерия расплакалась, узнав о помиловании. В беседе с Super она отметила, что сейчас блогер пытается собраться с духом, чтобы записать обращение со словами благодарности всем, кто ее поддерживал.

«Вот только что были с ней на связи. Она плачет, пытается накраситься, чтобы написать, записать видео с благодарностью ко всем людям, которые ее поддерживали», — поделилась Гордон с Super.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, освободив ее от наказания и сняв судимость. Документ был опубликован в субботу, 14 ноября.

Как ранее пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, экономический ущерб от действий блогера был весьма значительным, однако при принятии решения учитывались прежде всего терминальное заболевание женщины и наличие у нее несовершеннолетних детей. Помилование было продиктовано исключительно соображениями гуманности.

Ранее сообщалось, что пользователи Сети спорили о милосердии и наказании для Лерчек.