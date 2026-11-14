Любовь на рельсах: сотрудники транспорта поженились в музее Ленинградского вокзала

Ракова: свадьба транспортников стала первой в Музее Ленинградского вокзала

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]

Свадебная церемония впервые прошла в стенах Музея истории Ленинградского вокзала, сообщил ТАСС. Поводом для торжества стала 175-я годовщина с момента запуска регулярного железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом журналистам рассказала Анастасия Ракова, занимающая пост заммэра Москвы по вопросам социального развития.

«Благодаря проекту мэра Москвы "Новые адреса счастья" столичным молодоженам доступны уникальные площадки для выездных церемоний бракосочетания. Теперь к ним добавилось еще одно знаковое место - обновленный Ленинградский вокзал, где впервые в истории прошла свадебная церемония», — сказала она.

По данным издания, первый брак на Ленинградском вокзале заключили работники Московского транспорта. Девушка трудится начальником станции метро «Университет Дружбы народов», а ее избранник — инженер Ленинградского вокзала.

Как отметила вице-мэр, интерес влюбленных к подобным площадкам для регистрации брака неуклонно растет.

«За первую неделю с момента открытия приема заявлений на 2027 год несколько тысяч пар приняли решение заключить брак в необычных городских точках», — отметила Ракова.

Ранее сообщалось, что москвичи бронируют роботов-гуманоидов на новогодние корпоративы уже в сентябре.

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